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Электромонтер «Пензаэнерго» выиграл конкурс профмастерства

14 октября в 17:12 244 просмотра
«Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Пензаэнерго» Александр Неженцев победил в отраслевом областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в энергетическом комплексе региона.

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Электромонтер Пензенского производственного отделения филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Пензаэнерго» Александр Неженцев победил в отраслевом областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в энергетическом комплексе региона.

Александр Неженцев получил номинацию «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей». Губернатор Иван Белозерцев и председатель областного ЗакСобрания Валерий Лидин вручили ему диплом и ключи от автомобиля Datsun на торжественной церемонии награждения.

Всего в областном конкурсе профессионального мастерства приняли участие 12 электромонтеров, представляющих семь энергокомпаний региона — филиал «Россети Волга» — «Пензаэнерго», ЗАО «Пензенская горэлектросеть», ООО ПКФ «Энергетик-2001», АО «Горэлектросеть», ООО «Сетевая компания», МП «Горэлектросеть» г. Заречный и ОАО «Энергоснабжающее предприятие».

Участники прошли два конкурсных этапа — теоретический и практический. На первом они выполняли компьютерное тестирование. А на втором конкурсантам предстояло освободить пострадавшего (манекен) от воздействия электрического тока на трансформаторной подстанции. Специалисты «Пензаэнерго» в пятый раз доказали, что в своем ремесле являются лучшими из лучших.

Напомним, конкурс профмастерства «Лучший по профессии» проводится по инициативе Ивана Белозерцева уже на протяжении нескольких лет по разным отраслям. В числе основных его целей — повышение престижности квалифицированного труда работников массовых рабочих профессий, пропаганды их достижений и передового опыта, привлечения для трудоустройства молодежи.

Фотография: филиал ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»

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