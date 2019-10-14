Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии»
Пензенское растительное масло пойдет на экспорт в Китай
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
Отзыв на роман Энди Вейера «Марсианин» (16+)
Наши новости
Мошенник выманил у пензенца около 650 тысяч рублей
В Пензе мужчина сдавил шею ребенку во дворе дома
Мошенник выманил у пензенца крупную сумму и пытался заставить взять кредит
Кузнечанин хранил 3500 литров нелегального алкоголя
Пензенского экс-сотрудника колонии наказали за запретные предметы
В Пензенской области сотрудник МЧС наказан за желание обмануть коллег*
Пензячка расплатилась в магазинах чужой картой — УМВД
Сердобчанка пыталась оправдать преступницу — СКР
Пензенец без спроса взял машину знакомого — УМВД
В Кузнецке у мужчины украли деньги в автобусе

В Пензенской области застрелили хозяина пруда

14 октября в 17:01 726 просмотров

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины.

Установлено, что вечером 12 октября пьяный житель Иссинского района поехал вместе с сыном в село Долгоруково, чтобы поохотиться там на уток. Когда они возвращались обратно, их догнал мужчина на «УАЗе». Он сообщил, что занимается разведением рыбы в пруду, мимо которого они проехали, и стал предъявлять по данному поводу претензии.

«На этой почве возник конфликт, охотник взял из машины ружье и два раза выстрелил в оппонента. От полученного ранения в области живота мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Жителя Иссинского района задержали и предъявили обвинение в убийстве. Решается вопрос о заключении под стражу. Расследование продолжается.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1399110/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...