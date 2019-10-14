В России расширили перечень жизненно важных лекарств

В России перечень жизненно важных лекарств станет больше. Такое постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Так, с 1 января 2020 года перечень лекарств увеличится на 23 пункта. Всего в нем будет находиться 758 наименований.

«Этот перечень у нас давно действует, но главное — включить в него современные, эффективные, востребованные препараты», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Отмечается, что в дополнительные пункты перечня попали лекарства для льготников, а также дорогостоящие препараты для лечения редких заболеваний. Премьер-министр сообщил, что правительство системно следит за тем, чтобы жизненно важные лекарства отвечали всем необходимым критериям.