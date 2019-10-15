Эксперты проанализировали изменение пензенского мясного рынка за 9 лет

В Пензенской области за девять лет, с 2010-го по 2019 годы, произошло изменение рынка мясной продукции. По данным на 1 октября, почти 90% птицы и более 80% поголовья свиней сосредоточено в сельхозорганизациях. В 2010 году этот уровень не превышал 77,4% и 34,9% соответственно.

Как отмечает Пензастат, почти половина поголовья КРС находится на личных подворьях и в фермерских хозяйствах.

«Наблюдаемые тенденции изменения поголовья скота и птицы предопределили также структурные сдвиги в формировании мясных ресурсов области. Удельный вес мяса птицы в структуре производимого скота и птицы на убой за период с 2010 по 2018 годы увеличился с 48% до 80,1%, крупного рогатого скота и свиней снизился на 31,3 процентных пункта. В январе-сентябре 2019 года доля мяса птицы в общем производстве составила 81,8%, крупного рогатого скота — 5,6%", — отмечают в органе государственной статистики.

Если в 2010 году состояние рынка мяса зависело от поступления продуктов извне (около 40% завозилось), то в 2018 году завозной продукт составил 23,2%. Уровень самообеспечения вырос в 2,4 раза.