Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии»
Пензенское растительное масло пойдет на экспорт в Китай
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
Отзыв на роман Энди Вейера «Марсианин» (16+)
Наши новости
Пензенцы из многодетных и малообеспеченных семей будут питаться в школах по льготам
На субботник в Пензе вышли почти 20 тысяч человек
Девочке из Заречного с раком малого таза собрали деньги на обследование
В поликлиниках Пензы организовали дополнительный день приема врачей
Пензенские полицейские уехали на полгода на Северный Кавказ
В Пензенской области модульные ФАПы планируют установить до 10 декабря
Электромонтер «Пензаэнерго» выиграл конкурс профмастерства
Районы Пензенской области призвали максимально субсидировать оплату школьного питания
Губернатор поручил оценить возможности ремонта сгоревшего спортзала в Рамзае
Губернатор призвал больше рассказывать о победителях конкурса профмастерства

Пензенец просит вновь «перевязать» деревья в сквере «Три гвоздики»

15 октября в 01:58 270 просмотров
«Три гвоздики», разбитого в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне.

" data-title="Пензенец просит вновь «перевязать» деревья в сквере «Три гвоздики» — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенец просит властей областного центра обратить внимание на состояние сквера «Три гвоздики», разбитого в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Весной 2015 года неизвестные надрезали кору деревьев, засыпав ее солью. Тогда общественники встали на защиту сквера, «раны» растений обработали и перевязали. Большую часть зеленых насаждений удалось спасти.

«Сквер «Три гвоздики» на улице Карпинского напрямую связан с празднованием юбилея Победы в следующем году. Однако посмотрите, что он из себя представляет сегодня. Многие деревья, ранее подвергшиеся осквернению, стоят без защитных повязок на стволах. А, значит, зимний холод, снег, осадки будут на них пагубно сказываться. Две ели не выжили. Видно, что по какой-то причине или по чьей-то злой воле кора отсутствует уже полностью на высоту человеческого роста. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Восстановите защитные повязки на всех деревьях, погибшие ели прошу заменить саженцами новых деревьев», — обратился в «Жалобную книгу» горожанин.

Редакция направила официальный запрос в администрацию Пензы.

Фотография: фото автора жалобы http://penza-press.ru/ask

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...