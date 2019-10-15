Пензенец просит вновь «перевязать» деревья в сквере «Три гвоздики»

Весной 2015 года неизвестные надрезали кору деревьев, засыпав ее солью. Тогда общественники встали на защиту сквера, «раны» растений обработали и перевязали. Большую часть зеленых насаждений удалось спасти.

«Сквер «Три гвоздики» на улице Карпинского напрямую связан с празднованием юбилея Победы в следующем году. Однако посмотрите, что он из себя представляет сегодня. Многие деревья, ранее подвергшиеся осквернению, стоят без защитных повязок на стволах. А, значит, зимний холод, снег, осадки будут на них пагубно сказываться. Две ели не выжили. Видно, что по какой-то причине или по чьей-то злой воле кора отсутствует уже полностью на высоту человеческого роста. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Восстановите защитные повязки на всех деревьях, погибшие ели прошу заменить саженцами новых деревьев», — обратился в «Жалобную книгу» горожанин.

Редакция направила официальный запрос в администрацию Пензы.