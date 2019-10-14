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В Пензенской области модульные ФАПы планируют установить до 10 декабря

14 октября в 18:03 328 просмотров
, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи 14 октября под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с докладом на совещании, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи 14 октября под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Участники совещания обсудили реализацию нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение». В частности, один из вопросов касался создания и замены фельдшерско-акушерских пунктов в малых населенных пунктах, сообщает пресс-центр облправительства.

Иван Белозерцев рассказал премьер-министру, что в Пензенской области в 2019 году в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрена установка 10 ФАПов. Однако в результате выполнения контракта были выявлены нарушения требований и договоренность расторгнули. Кроме того, в регионе решили увеличить количества ФАПов до 13 за счет перераспределения средств с 2020 года и добавления денег из регионального бюджета.

Повторный аукцион на закупку модульных ФАПов произвели 25 сентября. Заключен контракт с новым поставщиком. Поставка и монтаж ФАПов в регионе планируется до 10 декабря 2019 года.

«Земельные участки выделены, необходимые коммуникации к ним подведены. Медицинское оборудование и мебель для установки в ФАПы закуплены. С задачей справимся», — добавил Иван Белозерцев.

Напомним, область принимает участие в семи региональных проектах по направлению «Здравоохранение».На это в бюджете региона в 2019 году предусмотрено 2 миллиарда 575 миллионов рублей (920,2 миллиона рублей из федерального бюджета). Всего на реализацию нацпроектов в 2019 году в консолидированном бюджете Пензенской области предусмотрено 10,2 млрд рублей.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/189157/

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