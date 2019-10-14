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Пензенские полицейские уехали на полгода на Северный Кавказ (видео)

14 октября в 19:47 206 просмотров

Пензенские полицейские сводным отрядом отправились в служебную командировку на Северный Кавказ. С пожеланиями и просьбами к ним во время построения обратился начальник регионального управления МВД Сергей Щеткин.

«Здравствуйте, товарищи. Требую от вас при нахождении в командировке соблюдать личную дисциплину и законность», — сказал он.

«Две командировки был в составе руководства, две — как боец. Разницы практически никакой, потому что личный состав выполняет все задачи комплексно. Нет разделения, кто старший, кто младший, живем одной семьей», — рассказал начальник отдела УУП ОП № 4 УМВД России по Пензе Игорь Крысунов.

Сергей Щеткин попросил опытных полицейских присматривать за новичками и во всем им помогать, а в ноябре обещал приехать к своим коллегам лично.

В составе отряда — 66 человек. Каждого из них пришли проводить друзья и родственники. Пензенцы вернутся обратно через 180 служебных суток, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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