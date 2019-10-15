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Пензенцы из многодетных и малообеспеченных семей будут питаться в школах по льготам (видео)

15 октября в 02:26 220 просмотров

Многодетным и малообеспеченным семьям предоставят льготы на горячее питание в школах. Соответствующее распоряжение дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе видеоконференции с главами муниципальных образований. В ряде районов такая практика уже применяется.

В области практически все школьники в муниципальных образованиях получают горячее питание. Даже в тех учреждениях, где нет пищеблоков, организован подвоз блюд. При этом, как отметил в ходе видеоконференции министр образования региона Александр Воронков, завтраки и обеды предоставляются сбалансированными, полезными и, что особо актуально, недорогими.

«Стоимость питания в Бековском районе и Пензе варьируется в диапазоне от 38,5 до 137, 5 рублей. В селах на школьных участках выращивается большое количество овощей и фруктов», — рассказал он.

Александр Воронков также отметил, что в ряде районов действуют льготы на двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для многодетных и малообеспеченных семей. К примеру, в Пензе в 2019 году увеличили сумму финансирования на эти цели, в бюджете заложили свыше 65 миллионов рублей. В то время как в Шемышейском районе, наоборот, сократили субсидирование, и их получают только те семьи, которые воспитывают пять и более детей/

«Мы не должны экономить на детях. Не думаю, что там большие затраты, особенно на многодетные и малообеспеченные семьи, которые нужно поддерживать», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев поручил изыскать средства для охвата горячим питанием школьников из многодетных и малообеспеченных семей.

Еще одна проблема связана со старшеклассниками. Они практически не питаются в столовой, отдавая предпочтение буфетной еде. Такая ситуация наблюдается в Пензе и Кузнецке. Губернатор рекомендовал пригласить в учебные учреждения врачей, которые бы подробно объяснили подросткам о вреде такой пищи, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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