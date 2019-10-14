Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии»
Пензенское растительное масло пойдет на экспорт в Китай
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
Отзыв на роман Энди Вейера «Марсианин» (16+)
Наши новости
Lizer выступит для пензенцев в «Квадрате»
В Пензу приедет поэтесса Лариса Рубальская
Пензенцам раздадут более 200 пригласительных на концерт в честь юбилея «Тархан»
Пензенские молодые ученые получили стипендии президента и правительства Российской Федерации
«Это было громко». В Пензе прошел концерт группы «Руки Вверх!»
В Пензе на праздновании 80-летия «Тархан» выступит Марк Тишман
В Пензенском госуниверситете состоялся всероссийский фестиваль науки
Победителей конкурса «Пензенский сувенир» наградили деньгами
Пензенские учителя поедут на обучение в Германию и Великобританию
Картину пензенской школьницы выставят в Третьяковской галерее

Пензенцы могут бесплатно сходить с детьми в цирк

14 октября в 20:34 182 просмотра
, пензенцы должны обратиться в центры комплексной социальной помощи в своем районе.

" data-title="Пензенцы могут бесплатно сходить с детьми в цирк — Пенза-пресс, рунет за день">

Малообеспеченные семьи и дети-инвалиды могут бесплатно сходить в цирк в рамках специальной социальной программы. Первые посетители увидели новую программу с участием африканских львов и бенгальских тигров. Льготы действуют на каждое представление. Чтобы их получить, пензенцы должны обратиться в центры комплексной социальной помощи в своем районе.

Ребят из малообеспеченных семей пригласили на премьеру московского цирка бесплатно. Все они — участники социальной программы.

Лица ребят моментально поменялись, стоило погаснуть огням в зале-шатре, а на арену выйти клоунам, акробатам и дрессировщикам животных из самых разных уголков планеты.

Чтобы узнать о деталях социальной программы, пензенские семьи могут обратиться в центры комплексной социальной помощи своего района, там же составляют списки всех, кто может бесплатно сходить на представление. Право на такое посещение имеет любая многодетная или малообеспеченная семья. Существуют льготы и для детей-инвалидов. В прошлый раз их водили на представление в дельфинарий.

«От нашего района социальное управление выделило 40 мест, а мы связались с цирком и дали ребятам билеты», — сказала специалист по социальной работы Комплексного центра социальной помощи семье и детям Первомайского района Пензы Оксана Бабаева.

«Мы пригласили на премьеру 200 человек. Это помимо мест, которые были выделены по социальной программе. Из общества инвалидов пришло более 70 горожан. Квоты есть на каждое выступление», — рассказал администратор Московского государственного цирка Сергей Пашковский.

На премьерное представление попали ребята из всех четырех районов Пензы. Московский цирк пробудет в городе вплоть до 10 ноября (0+). До этого времени посетить его бесплатно может любая малообеспеченная или многодетная семья Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...