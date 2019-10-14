Пензенцы могут бесплатно сходить с детьми в цирк

Малообеспеченные семьи и дети-инвалиды могут бесплатно сходить в цирк в рамках специальной социальной программы. Первые посетители увидели новую программу с участием африканских львов и бенгальских тигров. Льготы действуют на каждое представление. Чтобы их получить, пензенцы должны обратиться в центры комплексной социальной помощи в своем районе.

Ребят из малообеспеченных семей пригласили на премьеру московского цирка бесплатно. Все они — участники социальной программы.

Лица ребят моментально поменялись, стоило погаснуть огням в зале-шатре, а на арену выйти клоунам, акробатам и дрессировщикам животных из самых разных уголков планеты.

Чтобы узнать о деталях социальной программы, пензенские семьи могут обратиться в центры комплексной социальной помощи своего района, там же составляют списки всех, кто может бесплатно сходить на представление. Право на такое посещение имеет любая многодетная или малообеспеченная семья. Существуют льготы и для детей-инвалидов. В прошлый раз их водили на представление в дельфинарий.

«От нашего района социальное управление выделило 40 мест, а мы связались с цирком и дали ребятам билеты», — сказала специалист по социальной работы Комплексного центра социальной помощи семье и детям Первомайского района Пензы Оксана Бабаева.

«Мы пригласили на премьеру 200 человек. Это помимо мест, которые были выделены по социальной программе. Из общества инвалидов пришло более 70 горожан. Квоты есть на каждое выступление», — рассказал администратор Московского государственного цирка Сергей Пашковский.

На премьерное представление попали ребята из всех четырех районов Пензы. Московский цирк пробудет в городе вплоть до 10 ноября (0+). До этого времени посетить его бесплатно может любая малообеспеченная или многодетная семья Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».