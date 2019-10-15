На субботник в Пензе вышли почти 20 тысяч человек

Больше 2000 кубических метров мусора и 21 тысяча новых деревьев. Таковы результаты масштабного регионального субботника. Он стал финалом месячника по благоустройству, однако, как заявил губернатор Иван Белозерцев, сейчас одной из основных задач по благоустройству остается очистка от мусора лесных территорий и ликвидация ветхих деревьев.

Вокруг нового корпуса школы № 66 до субботника было не так много деревьев. Новая инженерно-техническая веха стартовала только в 2018 году, когда построенное с нуля здание только открыли. Школьникам и преподавателям хотелось, чтобы с будущими каштанами вокруг места их учебы была связана история. К благоустройству территории присоединились первые лица области и города.

«В наше время, когда мы были в таком возрасте, нас приучали к труду. Очень важно, чтобы сейчас ребята не сидели за компьютером, а больше находились на свежем воздухе, например, как сегодня, занимались благоустройством, высаживали деревья. Они должны понимать, что это делается для них, приучаться к труду и ценить труд старших», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Конечно, субботник — это не только культура труда, но и общение. Школьники не упустили редкого шанса и спросили у главы региона о любимом футбольном клубе и технологиях в школах, которые только строятся. Ребята замечают, субботники для них — традиция.

В память об этом субботнике ребята закрепили у высаженных деревьев табличку.

«Так как в городе субботник, мы решили посадить аллею каштанов, причем табличку, на которой написано, что это дерево посадил губернатор, дети сами сделали на новом оборудовании, так как у нас инженерно-технический профиль», — сказала директор школы № 66 Пензы Ирина Авдонина.

Вокруг нового корпуса посажено 30 каштанов. Кроме школ, излюбленными местами для субботников, как признаются горожане, для них остаются детские сады и скверы. В минувшие выходные на масштабную уборку вышли около 20 тысяч человек. Горожане собрали и вывезли почти 600 кубических метров мусора и посадили больше 1000 деревьев. К субботнику присоединились и жители районов области — еще порядка 100 тысяч человек.

Подводя итоги регионального субботника, глава региона отметил, что сейчас необходимо сконцентрироваться на очистке от мусора лесных территорий и опилить ветхие деревья, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.