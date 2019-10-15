На субботник в Пензе вышли почти 20 тысяч человек

Вокруг нового корпуса школы № 66 до субботника было не так много деревьев. Новая инженерно-техническая веха стартовала только в 2018 году, когда построенное с нуля здание только открыли. Школьникам и преподавателям хотелось, чтобы с будущими каштанами вокруг места их учебы была связана история. К благоустройству территории присоединились первые лица области и города.
«В наше время, когда мы были в таком возрасте, нас приучали к труду. Очень важно, чтобы сейчас ребята не сидели за компьютером, а больше находились на свежем воздухе, например, как сегодня, занимались благоустройством, высаживали деревья. Они должны понимать, что это делается для них, приучаться к труду и ценить труд старших», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Конечно, субботник — это не только культура труда, но и общение. Школьники не упустили редкого шанса и спросили у главы региона о любимом футбольном клубе и технологиях в школах, которые только строятся. Ребята замечают, субботники для них — традиция.
В память об этом субботнике ребята закрепили у высаженных деревьев табличку.
«Так как в городе субботник, мы решили посадить аллею каштанов, причем табличку, на которой написано, что это дерево посадил губернатор, дети сами сделали на новом оборудовании, так как у нас инженерно-технический профиль», — сказала директор школы № 66 Пензы Ирина Авдонина.
Вокруг нового корпуса посажено 30 каштанов. Кроме школ, излюбленными местами для субботников, как признаются горожане, для них остаются детские сады и скверы. В минувшие выходные на масштабную уборку вышли около 20 тысяч человек. Горожане собрали и вывезли почти 600 кубических метров мусора и посадили больше 1000 деревьев. К субботнику присоединились и жители районов области — еще порядка 100 тысяч человек.
Подводя итоги регионального субботника, глава региона отметил, что сейчас необходимо сконцентрироваться на очистке от мусора лесных территорий и опилить ветхие деревья, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.