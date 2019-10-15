В Пензе прошли кубок и первенство области по ММА (видео)

«За три года у нас появились ребята, которые входят в состав сборной страны, являются кандидатами и мастерами спорта. На счету федерации — более 11 клубов и свыше 1000 участников», — рассказал президент федерации по смешанным боевым единоборствам «ММА» Пензенской области Юрий Разоренов.
В состав сборной страны в свое время вошел, например, Игорь Глазов. Однако ему ни разу не удалось сразиться за Россию на международной арене. Он тоже участвовал в кубке Пензенской области и пытался войти во взрослый состав национальной сборной.
«Я занимал второе место на России в 16−17 лет и вошел в состав сборной страны по ММА, после чего мне присвоили звание кандидата в мастера спорта. Теперь я перешел в новую возрастную категорию «18+" и стараюсь в ней добиться определенных результатов», — сказал он.
«Пензенские ребята развиваются, идут вперед, не стоят на месте, это подтверждается доверием «Союза ММА России», — отметил главный судья кубка и первенства области Николай Шарипов.
Признак такого доверия — то, что чемпионат и Первенство приволжского федерального округа (16+) в 2020 году проведут в областном центре. По результатам турнира, в общекомандном зачете первое место заняли пензенские спортсмены, второе — бойцы из Нижнего Новгорода, а третье — из Саратова, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.