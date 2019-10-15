В Пензе прошли кубок и первенство области по ММА (видео)

Во дворце единоборств «Воейков» состоялись кубок и первенство Пензенской области по ММА. В состязаниях приняли участие более 150 спортсменов не только из нашего региона, но также из Нижегородской, Ульяновской, Саратовской областей, республик Удмуртия и Мордовия.

«За три года у нас появились ребята, которые входят в состав сборной страны, являются кандидатами и мастерами спорта. На счету федерации — более 11 клубов и свыше 1000 участников», — рассказал президент федерации по смешанным боевым единоборствам «ММА» Пензенской области Юрий Разоренов.

В состав сборной страны в свое время вошел, например, Игорь Глазов. Однако ему ни разу не удалось сразиться за Россию на международной арене. Он тоже участвовал в кубке Пензенской области и пытался войти во взрослый состав национальной сборной.

«Я занимал второе место на России в 16−17 лет и вошел в состав сборной страны по ММА, после чего мне присвоили звание кандидата в мастера спорта. Теперь я перешел в новую возрастную категорию «18+" и стараюсь в ней добиться определенных результатов», — сказал он.

«Пензенские ребята развиваются, идут вперед, не стоят на месте, это подтверждается доверием «Союза ММА России», — отметил главный судья кубка и первенства области Николай Шарипов.

Признак такого доверия — то, что чемпионат и Первенство приволжского федерального округа (16+) в 2020 году проведут в областном центре. По результатам турнира, в общекомандном зачете первое место заняли пензенские спортсмены, второе — бойцы из Нижнего Новгорода, а третье — из Саратова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.