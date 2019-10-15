ОНФ и «Поисковое движение России» расскажут о Пензе в годы войны

Новый проект, инициированный Общероссийским народным фронтом и поддержанный «Поисковым движением России», поможет представить, какой была Пенза в годы войны. В областном штабе ОНФ прошла конференция, на которой презентовали инициативу. Ее должны осуществить к 75-летию Великой Победы.

Не забывая о ветеранах фронта, напомнить о ветеранах тыла, показать вклад в Победу регионов страны, которые снабжали Красную Армию всем необходимым. С таким предложением в преддверии 75-летия Победы выступил Общероссийский народный фронт. Идею поддержали в «Поисковом движении России». В пензенском региональном отделении не могли поступить иначе, ведь многим известно, как сильно помогала тыловая Пенза воюющей Родине.

«Одним из методов реализации проекта будут экскурсии для школьников по предприятиям, которые работали на фронт. Ведь сюда из боевых регионов было эвакуировано около 50 заводов, которые выпускали военную продукцию», — рассказала руководитель проекта ОНФ «Народная карта тыла и фронта» Лариса Казакова.

Экскурсии, опросы тружеников тыла, создание тематических сайтов, видеофильмы — вариантов поддержки проекта много. Желающие поучаствовать не ограничены в выборе. Организаторы рады приветствовать любую инициативу. К примеру, учащиеся гимназии № 1 возьмутся за проект, который называется «Дом со звездой». Его суть в том, чтобы устанавливать на домах, где жили и живут ветераны, красные звезды.

К проекту присоединятся пензенские и зареченские историки. Об одной из смежных инициатив под названием «Забытый алфавит войны» рассказал Виктор Кладов.

«Это зарисовки о пензенской повседневности, рассказы о событиях и явлениях, с которыми сталкивался практически каждый житель области. Все сгруппировано по алфавитному порядку», — сказал он.

Основная задача — набрать и сохранить как можно больше информации о вкладе не воевавших регионов в общее дело борьбы с фашизмом.

На конференции была создана рабочая группа, которая разработает план действий. Реализовать задуманное должны к празднованию 75-й годовщины Великой Победы, сообщает телеканал «Экспресс».