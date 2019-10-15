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В Пензе администрация начала готовиться к Новому году

15 октября в 08:32 326 просмотров

В администрации Пензы на аппаратном совещании 15 октября обсудили подготовку к Новому году.

По словам начальника городского управления культуры Веры Фейгной, вышло постановление об организации зимнего отдыха. До 20 ноября будет сформирован план мероприятий. В настоящее время уточняются места локальных праздников, проходит ревизия елок и украшений.

«В Пензе главным место празднования Нового года станет площадь Ленина. К 1 декабря работы по украшению города должны завершить, в том числе — установку елки. С 25 декабря по 10 января на площади будет работать приемная Деда Мороза. В городе будут действовать катки, лыжные трассы», — сообщила Вера Фейгина.

Также новогодние праздники организуют во дворах. Во всех местах проведения мероприятий запланирована продажа горячего чая и новогодних товаров.

Директор рекламной службы города Вадим Муравлев сообщил, что требуется 1000 консолей в новогодней тематике для размещения на опорах линии передач.

«Также нужна подсветка на деревья. С 1 ноября пройдет ревизия инсталляций. Прорабатываются вопросы изготовления цифр «20» для инсталляции «2020». В городе будут размещены баннеры с поздравлениями», — рассказал он.


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