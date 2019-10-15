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В Пензе первую очередь «Райков» и дом на ул. 8 Марта могут сдать в этом году

15 октября в 08:49 254 просмотра
«Пензастроя», признанного банкротом.

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В Пензе на аппаратном совещании в горадминистрации вице-мэр Магомед Агамагомедов сообщил о ходе достройки ряда объектов «Пензастроя», признанного банкротом.

По его словам, первая очередь «Райков» готова более чем на 95%.

«Будет проводиться благоустройство территории, есть ряд вопросов по инженерным коммуникациям, пригласили специалистов, решаем их. В ноябре планируем вводить в эксплуатацию. Дом на ул. 8 Марта также готов более чем на 95%, на сегодняшний день там ведутся активно работы по благоустройству территории. Также планируем ввести его в эксплуатацию в ноябре», — сообщил коллегам Магомед Агамагомедов.

По его словам, в целом, в Пензе до конца года необходимо ввести в эксплуатацию 500 тыс. кв. метров жилья, в том числе — 265 кв. метров — индивидуального жилья. По данным на 15 октября, ведено 305 тыс. кВ. метров введено, это 61% от плана.

«План должны добрать в любом случае. По степени готовности нет ни одного дома, где за оставшиеся месяцы нельзя завершить работы», — отметил вице-мэр.


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