В Пензе заготовили реагент для обработки дорог зимой

15 октября на совещании в мэрии Пензы заместитель главы администрации города Юрий Ильин рассказал об итогах состоявшегося субботника и подготовке к зимнему периоду.

Массовый субботник состоялся 12 октября в рамках месячника по благоустройству, который продлится до 26 числа.

«В Пензе свыше 20 тысяч человек приняли участие в субботнике, было задействовано 84 единицы спецтехники, 300 тысяч квадратных метров убрано, около 600 кубометров мусора поступило на полигон ТБО. Осталось еще много направлений работы», — сказал Юрий Ильин.

По его словам, до того, как ляжет снег, необходимо убрать мусор с тех территорий, с которых не получилось сделать это летом. В частности, речь идет об улицах Бийской, Маршала Крылова, Тепличной, Набережной реки Мойки, проспекте Строителей. Отдельное внимание следует уделить уборке городских кладбищ.

«Параллельно проводится работа по подготовке спецтехники для очистки дорог и тротуаров. В прошлом году мы заключили договор с пензенской гидрометеостанцией, чтобы они оперативно сообщали о погодной ситуации», — рассказал вице-мэр.

Юрий Ильин сообщил, что на улицах Пензы будет работать 138 машин снегоуборочной техники. Для обработки дорог уже заготовлено 7,5 тысяч тонн пескосоляной смеси, а также галит, которым будут посыпать центр города и путепроводы.