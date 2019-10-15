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«В рубашке родился». В Арбековской Заставе столб проткнул авто

15 октября в 10:01 170 просмотров
, которая произошла в Арбековской Заставе.

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Пензенцы рассказали в Сети о необычной аварии, которая произошла в Арбековской Заставе.

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел примерно в 18:00. Судя по снимку, на «десятку» рухнул фонарный столб. Конструкция буквально проткнула крыло легковушки.

«В рубашке парень родился», — отметил в комментариях пензенец под ником Тим.

«Я думаю, тут больше реакция сработала на «отлично», — ответил ему подписчик Андрей.

«Я за этим столбом давно наблюдал, на нем оптика висела растяжкой под угол 90 градусов. И все-таки упал», — написал пользователь Сергей.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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