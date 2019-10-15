В России может появиться единая платежка за коммуналку

Российское правительство намерено поддержать законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки, сообщают «Известия».

Если нововведение будет принято, то россиянам станет проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги, а кабмин легко сможет проследить рост тарифов.

Проект был внесен еще в июне этого года депутатами во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными.

В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Этот документ заменит несколько платежных бланков, которые на данный момент получают жители некоторых регионов страны.

Также авторы законопроекта выступили за централизацию подсчетов в регионах. Так они планируют создать единую систему выставления платежей вместо существующей схемы, когда квитанции за ЖКУ могут присылать жильцам УК, сами поставщики ресурсов, банки или так называемые специальные операторы расчетов.