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В Пензе разработали программу по развитию системы ТОСов

15 октября в 11:04 266 просмотров
постановление об утверждении программы развития территориального общественного самоуправления в городе на 2020−2026 годы.

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И.о. мэра Пензы Сергей Волков подписал постановление об утверждении программы развития территориального общественного самоуправления в городе на 2020−2026 годы.

К 2026 году в Пензе должна сформироваться система территориального общественного самоуправления (ТОС), их должно стать не меньше 48. В рамках реализации программы планируется провести 840 социально-значимых мероприятий, реализовать не менее 252 проектов граждан, грантовую поддержку должны получить не меньше 49 общественных организаций.

В числе задач стоит повышение уровня информированности пензенцев о деятельности ТОСов, развитие гражданского общества, добровольчества и благотворительной деятельности.

Отмечено, что, в основном, ТОСы занимаются организацией мероприятий по благоустройству и озеленению, проводят праздники во дворах, спортивные игры и т. д., помогают ветеранам войны и инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, взаимодействуют с управляющими компаниями.

Согласно документу, объем финансирования программы на шесть лет — 140 700 000 рублей, на каждый год — по 21 000 000 рублей.

В документе обозначены главные проблемы, которые препятствуют развитию системы самоуправления. Это низкая активность населения, многие люди не желают брать на себя ответственность, отсутствие инициативных граждан, недостаточное правовое обеспечение.


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