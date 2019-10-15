Пензенцы продолжают обсуждать страшную аварию в Каменском районе

Оно произошло вечером 11 октября на трассе «Пенза-Тамбов». В 18:30 на 217 километре столкнулись Chevrolet Cruze и Opel Zafira. Пострадал водитель второй иномарки, его госпитализировали. На место приехали сотрудники отделения МВД, чтобы составить протокол. В 19:45 КамАЗ, который ехал по трассе, сбил двух следователей и водителя с пассажиркой Chevrolet, которые стояли на дороге. Мужчина с женщиной скончались на месте, сотрудники отделения попали в больницу с травмами.

Жители региона не остались равнодушными к случившемуся. Позже, обсуждая аварию в соцсетях, выяснились подробности. Пользователи отметили, что погибшие были мужем и женой, а в момент трагического происшествия двое их детей спали неподалеку в машине.

У пользователей — много вопросов о том, как же все произошло.

«Был ли выставлен знак аварийной остановки? Были ли включены проблесковые маячки на авто ДПС? И вообще, зачем они стояли на трассе? Быстро выставил знак и садись в авто, а еще лучше — уйди в лес или на обочину! Водитель большегруза тоже не понятно куда смотрел», — возмутился один из них.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться специалистам, возбудили уголовное дело. Региональное СУ СКР просит очевидцев помочь установить обстоятельства трагедии.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области и других регионов, которые являются очевидцами вышеуказанных происшествий, начиная с момента первого ДТП, а также располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об этом в следственное управление можно по телефонам: 8 (8412) 36-17-02, 8−909−316−55−07», — попросили в ведомстве.