Лучшим педработникам Пензы в конце года подарят деньги

В Пензе подвели итоги конкурса педагогических работников. Об этом стало известно в ходе совещания в горадминистрации 15 октября.

«Городской конкурс лучших педагогических работников проводится в Пензе с 2006 года. Если до 2013-го его организовывали в рамках национального проекта «Образование», то сейчас он проходит на уровне муниципалитета. В конкурсе принимают участие воспитатели детских садов, учителя школ, гимназий и лицеев, работники дополнительного образования», — пояснил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

По его словам, в 2019 году конкурсный отбор проводился по номинациям: «Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Лучший учитель», «Лучший педагог дополнительного образования». Также в последние годы появилась номинация — «Лучший организатор спортивно-массовой работы», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 2006 года нем приняли участие 424 педагогических работника. Три воспитателя детских садов, восемь учителей школ, три педагога дополнительного образования и один учитель физической культуры по итогам конкурса получают по 20 тысяч рублей. Ежегодно на эти цели из городского бюджета выделяется 300 тысяч рублей.

«Заявки на конкурс принимаем в августе, а итоги подводим в сентябре. Награждение победителей проходит в зале заседаний Пензенской городской Думы с участием главы города и главы администрации Пензы. Планируем торжественную церемонию провести и в этом году», — отметил Юрий Голодяев.