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Пензенцев приглашают принять участие в акции «ПосадиЛес»

15 октября в 12:08 248 просмотров
Региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования приглашает жителей Пензенской области на посадку леса у села Кондоль.

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Региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования приглашает жителей Пензенской области на посадку леса у села Кондоль.

В рамках проекта пензенского минлесхоза по восстановлению и сохранению лесов «ПосадиЛес” (0+) 18 октября в 10:00 на территории Ахунского-Ленинского лесничества близ села Кондоль Пензенского района планируется посадить 10 тысяч саженцев сосны.

Мероприятие проводится для восстановления пострадавшего леса. Участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Для волонтеров предусмотрен транспорт, обед и горячий чай. За подробной информацией можно обратиться в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области по телефону 62−82−54.

Поддержать посадки можно и онлайн на сайте PosadiLes.ru. Все, кто оказал поддержку в лесовосстановлении, получат фото и gps-координаты саженцев.

Фотография: скриншот - http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3357/

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