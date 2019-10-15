Путин перевел замруководителя пензенского следкома в Приморский край

Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления.

«Коллектив следственного управления поздравляет Владимира Владимировича с назначением на вышестоящую должность. Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи, профессиональных успехов и воплощения в жизнь задуманных планов», — говорится на сайте ведомства.

Владимир Фомин родился в 1981 году. В 2003-м с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Работал в органах прокуратуры. С 2007 года — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области.



В 2011 году возглавил отдел процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области, с 2011 года был руководителем отдела процессуального контроля. С 2013 года — заместитель руководителя следственного управления.

Награжден медалью «За безупречную службу» первой, второй и третьей степеней, «За верность служебному долгу», «За усердие в службе». Занесен на Доску почета Следственного комитета России. За добросовестное исполнение должностных обязанностей ему трижды присваивалось внеочередное специальное звание, в 2019 году присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Пензенской области».