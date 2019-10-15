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Путин перевел замруководителя пензенского следкома в Приморский край

15 октября в 12:03 260 просмотров

Заместителя руководителя СУ СКР по Пензенской области Владимира Фомина назначили первым замглавы Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления.

«Коллектив следственного управления поздравляет Владимира Владимировича с назначением на вышестоящую должность. Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи, профессиональных успехов и воплощения в жизнь задуманных планов», — говорится на сайте ведомства.

Владимир Фомин родился в 1981 году. В 2003-м с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Работал в органах прокуратуры. С 2007 года — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области.

В 2011 году возглавил отдел процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области, с 2011 года был руководителем отдела процессуального контроля. С 2013 года — заместитель руководителя следственного управления.

Награжден медалью «За безупречную службу» первой, второй и третьей степеней, «За верность служебному долгу», «За усердие в службе». Занесен на Доску почета Следственного комитета России. За добросовестное исполнение должностных обязанностей ему трижды присваивалось внеочередное специальное звание, в 2019 году присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Пензенской области».

Фотография: http://penza.sledcom.ru/about/head/item/851590/

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