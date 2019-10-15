В России появятся крупные промышленные дроны. Для их разработки и массового выпуска уже создают инфраструктуру, сообщают «Известия».

Отмечается, что для сертификации дронов организуют сеть испытательных площадок, стоимость которых составит не менее 570 млн рублей.

На экспериментально-цифровых полигонах будут проводиться летно-конструкторские и сертификационные испытания беспилотных авиационных систем (БАС), программное обеспечение разработают в сотрудничестве с европейскими компаниями. Подобные полигоны уже вводятся в эксплуатацию во многих странах. В России предполагается создание как региональных, так и специализированных площадок.

Первым узлом станет полигон на аэродроме Орловка в Тверской области. Также специализированные площадки могут появиться в Дубне, Ульяновской и Владимирской областях.

Намерение использовать крупные дроны уже выразили промышленники и сельхозпредприятия. Однако на сегодняшний день продажи крупных дронов невозможны, причем не только из-за отсутствия полигонов, но и из-за юридических пробелов. По словам экспертов, в нормативных актах отсутствуют подробные требования к дронам.