Районы Пензенской области призвали максимально субсидировать оплату школьного питания
Пензенское растительное масло пойдет на экспорт в Китай
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
Отзыв на роман Энди Вейера «Марсианин» (16+)
Наши новости
В России назначили первый штраф за публикацию фейковых новостей
В России скорую помощь могут начать оказывать по-новому
В России может появиться единая платежка за коммуналку
В России расширили перечень жизненно важных лекарств
В российских домах откроют подвалы для бездомных животных
Россиян предупредили о подорожании туристических путевок
В России непроданные продукты отправят на переработку
Синоптики предрекли россиянам холодную зиму
В регионах России планируют сокращать сотрудников ГИБДД
Россиянам рассказали о способах защиты от возникновения рака

В России появятся крупные промышленные дроны

15 октября в 12:21 222 просмотра
, сообщают «Известия».

" data-title="В России появятся крупные промышленные дроны — Пенза-пресс, рунет за день">

В России появятся крупные промышленные дроны. Для их разработки и массового выпуска уже создают инфраструктуру, сообщают «Известия».

Отмечается, что для сертификации дронов организуют сеть испытательных площадок, стоимость которых составит не менее 570 млн рублей.

На экспериментально-цифровых полигонах будут проводиться летно-конструкторские и сертификационные испытания беспилотных авиационных систем (БАС), программное обеспечение разработают в сотрудничестве с европейскими компаниями. Подобные полигоны уже вводятся в эксплуатацию во многих странах. В России предполагается создание как региональных, так и специализированных площадок.

Первым узлом станет полигон на аэродроме Орловка в Тверской области. Также специализированные площадки могут появиться в Дубне, Ульяновской и Владимирской областях.

Намерение использовать крупные дроны уже выразили промышленники и сельхозпредприятия. Однако на сегодняшний день продажи крупных дронов невозможны, причем не только из-за отсутствия полигонов, но и из-за юридических пробелов. По словам экспертов, в нормативных актах отсутствуют подробные требования к дронам.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...