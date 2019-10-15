Районы Пензенской области призвали максимально субсидировать оплату школьного питания
Пензенское растительное масло пойдет на экспорт в Китай
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
Отзыв на роман Энди Вейера «Марсианин» (16+)
Наши новости
Лучшим педработникам Пензы в конце года подарят деньги
В Пензе администрация начала готовиться к Новому году
Спектакль «Мизери» покажут в Пензе 22 ноября
ОНФ и «Поисковое движение России» расскажут о Пензе в годы войны
Пензенцы могут бесплатно сходить с детьми в цирк
Lizer выступит для пензенцев в «Квадрате»
В Пензу приедет поэтесса Лариса Рубальская
Пензенцам раздадут более 200 пригласительных на концерт в честь юбилея «Тархан»
Пензенские молодые ученые получили стипендии президента и правительства Российской Федерации
«Это было громко». В Пензе прошел концерт группы «Руки Вверх!»

В Пензенской области напишут международный географический диктант

15 октября в 12:35 216 просмотров
Ежегодная акция «Географический диктант» в регионе пройдет на 48 площадках, семь из которых будут работать в Пензе 27 октября.

" data-title="В Пензенской области напишут международный географический диктант — Пенза-пресс, рунет за день">

Ежегодная акция «Географический диктант» в регионе пройдет на 48 площадках, семь из которых будут работать в Пензе 27 октября.

Открытые площадки для проведения географического диктанта со свободным доступом для участников откроются в Пензе на базе Литературного музея, кафедры географии Пензенского госуниверситета, финансово-экономического лицея № 29, МБОУ СОШ № 59, МБОУ СОШ № 66 им. В. А. Стукалова и филиала МУ имени С. Ю. Витте. Закрытая площадка расположится в филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

Наибольшее количество участников будут писать географический диктант в ПГУ. Площадка начнет работать с 11:00 с раздачи бланков. В 12:00 для участников акции проведут инструктаж, после чего в 12:15 они перейдут к написанию диктанта. На выполнение работы отводится 45 минут.

Как отметили организаторы, ежегодно среди пензенцев встречаются те, кто пишет диктант на 100 баллов. Присоединится к акции можно и в режиме онлайн на сайте.

Географический диктант (6+) проводит Русское географическое общество уже пятый год по инициативе президента Владимира Путина. В прошлом году диктант написали в 95 странах мира.

Полный список площадок географического диктанта можно посмотреть здесь.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой пензенского отделения Русского географического общества

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...