В Пензенской области напишут международный географический диктант

Ежегодная акция «Географический диктант» в регионе пройдет на 48 площадках, семь из которых будут работать в Пензе 27 октября.

Открытые площадки для проведения географического диктанта со свободным доступом для участников откроются в Пензе на базе Литературного музея, кафедры географии Пензенского госуниверситета, финансово-экономического лицея № 29, МБОУ СОШ № 59, МБОУ СОШ № 66 им. В. А. Стукалова и филиала МУ имени С. Ю. Витте . Закрытая площадка расположится в филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева .

Наибольшее количество участников будут писать географический диктант в ПГУ. Площадка начнет работать с 11:00 с раздачи бланков. В 12:00 для участников акции проведут инструктаж, после чего в 12:15 они перейдут к написанию диктанта. На выполнение работы отводится 45 минут.

Как отметили организаторы, ежегодно среди пензенцев встречаются те, кто пишет диктант на 100 баллов. Присоединится к акции можно и в режиме онлайн на сайте.

Географический диктант (6+) проводит Русское географическое общество уже пятый год по инициативе президента Владимира Путина. В прошлом году диктант написали в 95 странах мира.

Полный список площадок географического диктанта можно посмотреть здесь.