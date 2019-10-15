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В России скорую помощь могут начать оказывать по-новому

15 октября в 12:59 224 просмотра
, по которому бригада «скорой» сможет в экстренных случаях оказывать медпомощь без письменного согласия пациента, сообщает РИА Новости.

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В Госдуму внесли законопроект, по которому бригада «скорой» сможет в экстренных случаях оказывать медпомощь без письменного согласия пациента, сообщает РИА Новости.

Такую инициативу предложили глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и депутат Юрий Кобзев. Они считают, что у работников скорой помощи таким образом появляется возможность быстро и своевременно оказывать помощь в связи с неспособностью гражданина выразить свою волю.

Отмечается, что для этого понадобится только одобрение старшего врача. Если законопроект примут, то в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, будет включен медицинский работник, назначенный старшим выездной бригады скорой помощи.


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