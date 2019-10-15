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«Дамате» привезла 7 золотых медалей с московской выставки «Золотая осень»

15 октября в 13:33 182 просмотра
«Золотая осень», в которой приняла участие «Дамате». Продукция группы компаний завоевала семь золотых медалей, в очередной раз подтвердив свое качество.

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В столице состоялась агропромышленная выставка «Золотая осень», в которой приняла участие «Дамате». Продукция группы компаний завоевала семь золотых медалей, в очередной раз подтвердив свое качество.

Новинки от «Молком» и «Индилайт» были представлены на стенде Пензенской области. Гости отметили широкий ассортимент, желающие могли все попробовать. По итогам дегустационного конкурса «Дамате» получила семь золотых медалей.

В частности, эксперты выделили полуфабрикаты «Индилайт»: индейки для гриля «Сочная» и «Нежная», рубленный люля-кебаб из мяса индейки. Кроме того, четыре «золота» получили продукты ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»: творог с черникой без сахара 4,2% и ряженка 3,2% бренда «Мамалыш», мусс творожный с шоколадом и мусс творожный с ванилином 3% от «Десертель».

В ходе «Золотой осени» традиционно демонстрируют достижения сельского хозяйства. В 2019 году в выставке приняли участие председатель правительства России Дмитрий Медведев, зампред правительства страны Алексей Гордеев, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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