«Дамате» привезла 7 золотых медалей с московской выставки «Золотая осень»

В столице состоялась агропромышленная выставка «Золотая осень», в которой приняла участие «Дамате». Продукция группы компаний завоевала семь золотых медалей, в очередной раз подтвердив свое качество.

Новинки от «Молком» и «Индилайт» были представлены на стенде Пензенской области. Гости отметили широкий ассортимент, желающие могли все попробовать. По итогам дегустационного конкурса «Дамате» получила семь золотых медалей.

В частности, эксперты выделили полуфабрикаты «Индилайт»: индейки для гриля «Сочная» и «Нежная», рубленный люля-кебаб из мяса индейки. Кроме того, четыре «золота» получили продукты ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»: творог с черникой без сахара 4,2% и ряженка 3,2% бренда «Мамалыш», мусс творожный с шоколадом и мусс творожный с ванилином 3% от «Десертель».

В ходе «Золотой осени» традиционно демонстрируют достижения сельского хозяйства. В 2019 году в выставке приняли участие председатель правительства России Дмитрий Медведев, зампред правительства страны Алексей Гордеев, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.