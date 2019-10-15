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Экологическая катастрофа. В Мичурино канализационные стоки текут в реку?

15 октября в 13:23 232 просмотра
Жалобной книге» информагентства о канализационных стоках, которые, возможно, стекают в водоем.

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Жительница поселка Мичуринский Пензенского района рассказала в «Жалобной книге» информагентства о канализационных стоках, которые, возможно, стекают в водоем.

«В Мичурино вода в районе старого русла у улицы Набережной окрасилась в странный серый цвет. Через ручей она стекает в Пензятку. Судя по пене и запаху, в воду попала канализация. Причем, если пены много и окрасился уже весь водоем, то канализационные стоки текут давно», — написала женщина.

Она подчеркнула, что из-за загрязнения воды может пострадать флора и фауна реки.

«Просьба — разобраться с работой очистных и устранить стоки. К слову, зачем жители поселка платят за водоотведение, если оно не работает?» — добавила местная жительница.

Информационное агентство готовит официальный запрос в администрацию Мичуринского сельсовета.

Напомним, жители области могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге». По всем вопросам информагентство направляет официальные обращения в ведомства.

Фотография: фото автора жалобы

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