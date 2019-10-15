Иван Белозерцев посетил новый свиноводческий комплекс в Лопатинском районе

«Большое событие сегодня. Нужно найти инвестора, сделать проект, реализовать его — это огромная работа. Деньги просто так не выделяются, а только с пониманием того, что проект хороший, и у него есть большое будущее. Желаю, чтобы площадка работала успешно, чтобы сотрудники получали хорошую зарплату», — сказал губернатор.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков отметил, что за последние полтора-два года сделан большой шаг в увеличении поголовья свиней. Комплекс в Лопатинском районе мощностью в 30 тысяч голов откорма в год — один из крупнейших инвестиционных проектов региона.

Кроме того, представители власти осмотрели площадку строящегося убойного цеха свиноводческого комплекса. В 2018 году была получена господдержка в 30 млн рублей.

«Он будет включать в себя все этапы: от убоя до упаковки готовой продукции. В итоге появится абсолютно современный комплекс. До нового года будет воздвигнут корпус и проведены внутренние отделочные работы, после мы завезем оборудование, которое уже закуплено, и сделаем монтажные работы. То есть мясо в упаковке мы увидим весной», — сообщил директор ООО «Лопатинский бекон» Павел Сердечный.

Свиноводческий комплекс официально начал работать в сентябре. На нем создано 43 рабочих места, после открытия убойного цеха производство будет дополнено еще десятью вакансиями. По данным на 1 октября, общее поголовье свиней на предприятии составляло 19680.