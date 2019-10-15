«Подземелье». В Кузнецке разрушился асфальт. ФОТО

В городе Кузнецке Пензенской области в асфальте образовалась огромная яма. Об этом в Сети рассказал местный житель.

Кузнечанин опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что яма образовалась возле канализационного люка на улице Калинина.

«Напротив дыры — спортивная школа», — уточнил автор поста.

Пользователи в комментариях отметили, что асфальт провалился из-за бульдозера якобы именно он проезжал в этом месте. Кроме того, подписчики добавили, что яма образуется в этом месте не в первый раз, по их словам, недавно подобное уже происходило. Также кузнечане в шутку прозвали выбоину «подземельем».

Информагентство «Пенза-Пресс» направит официальный запрос в администрацию Кузнецка, чтобы разобраться в этой ситуации.