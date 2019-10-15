В Пензе чиновник воспользоваться должностью, чтобы получить мебель

Известно, что 11 сентября 2018 года в администрацию поступил пакет документов от заместителя гендиректора мебельного предприятия, который был его единственным учредителем, и юриста. Требовалось получить разрешение на ввод в эксплуатация здания склада. Сотрудники отдела строительства управления заявление пензенца отозвали, так как нашли незначительные недостатки в документах. Когда недочеты исправили, мужчины вновь пришли в мэрию.

В октябре на осмотр объекта приехали начальник отдела строительства управления градостроительства и архитектуры горадминистрации и подчиненный. Чиновник заявил, что строение не соответствует заявленному в проектно-сметной документации. А именно, покрытие дороги было иное, отсутствовала разлиновка парковки, не было бордюрного камня. В результате он принял решение отложить рассмотрение вопроса о вводе в эксплуатацию, хотя была возможность привести ПСД в соответствие.

Бизнесмен снова отозвал документы. Складом, где должна была храниться мебель, он по-прежнему не мог пользоваться и терпел убытки из-за этого. В третий раз он обратился в мэрию 12 декабря после устранения всех несоответствий. На осмотр объекта приехал тот же чиновник с подчиненным. Он вновь выявил незначительное несоответствие проектной документации — неверное указание в техническом плане материала, из которого изготовлены стены склада, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

26 декабря чиновник у себя в кабинете встретился с сотрудницей организации, которая оказывала юридические услуги предпринимателю. Он предложил предоставить разрешение на ввод здания в эксплуатацию за услугу — если руководитель мебельного предприятия предоставит ему столы и тумбу. Юрист передала эти сведения пензенцу, тот согласился на сделку и обещал поставить мебель после Нового года.

На следующий день мэр Пензы, который был не в курсе происходящего, подписал подготовленное в отделе строительства управления градостроительства и архитектуры разрешение на эксплуатацию склада.

«Причем объект действительно полностью соответствовал требованиям градостроительного кодекса и его ввод в эксплуатацию был законен», — отметили в пресс-службе.

Таким образом, мебельное предприятие необоснованно получило финансовые затраты. Заказанные чиновником предметы в разобранном виде доставили 1 февраля к зданию горадминистрации.

В итоге по данному факту возбудили уголовное дело. Чиновника оштрафовали на 10 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности на один год. Приговор не вступил в законную силу.