В России назначили первый штраф за публикацию фейковых новостей

В России оштрафовали издательский дом «Момент истины» и его главного редактора за злоупотребление свободой средств массовой информации.

Отмечается, что это первый случай, когда суд применил наказание по закону о фейковых новостях. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости, приговор вынес Мировой суд Хорошевского района Москвы.

Разбирательство инициировал Роскомнадзор. Фигурантов дела пригласили на судебное слушание, но они не явились. В результате издательскому дому назначили штраф — 200 тысяч рублей, а главреду — 60 тысяч рублей.

Как сообщил ТАСС, поводом для возбуждения административного дела стали видеоролики издания, которые публиковались на YouTube, а также гиперссылки на эти записи, опубликованные на сайте издательского дома. Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к этим материалам и сайтам.