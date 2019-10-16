В Пензе разрабатывают проект дома для «переселенцев» из аварийного жилья

Воронежская компания разрабатывает проект строительства домов для переселения граждан из аварийного жилья. Контракт ООО «Архи+" заключило с городским управлением капитального строительства. Стоимость работ — чуть более 4 млн рублей.

По документу, строительство предполагается в квадрате, ограниченном улицами Беляева-Литейная-Ударная-Воровского. Проект должны разработать до 25 декабря. Объект планируется построить за год.

В доме по программе 2019 года нужно предусмотреть 252 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот. В частности, 214 однокомнатных (из них 27 квартир должны иметь площадь от 25 кв. м до 35 кв. м, они предназначены для детей-сирот), 23 двухкомнатных, 15 трехкомнатных.

На первом этаже должны быть три однокомнатные квартиры для маломобильных групп населения.

Количество квартир по программе 2020 года — 223. Из них: 191 однокомнатная (40 шт. — для детей-сирот), 22 двухкомнатных, девять — трехкомнатных и одна — четырехкомнатная.

В квартирах должна быть чистовая отделка, а также все необходимые санитарно-бытовые приборы: ванны, раковины, унитазы, мойки, плиты.

Напомним, в Пензе программа по переселению из ветхого и аварийного жилья будет реализовываться в несколько этапов. В первую очередь, новые квартиры или денежную компенсацию (по выбору собственника) предоставят жителям домов на ул. 9 Января, 11, ул. Леонова, 13, ул. Ударной, 35. Общий объем финансирования — 2 млрд 365 млн рублей. Благодаря программе планируют переселить из аварийных домов более 3,4 тыс. человек.

Подробнее о программе — здесь.