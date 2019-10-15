Жительница Лопатино поблагодарила губернатора за благоустройство села

В селе Лопатино обновили тротуары по ул. Юбилейной и Революционной, часть из них выложили асфальтом, часть — брусчаткой, вдоль пешеходных дорожек установили скамейки, лавочки и урны. На улицах Молодежной, Березовой, Союзной, Медицинской отремонтировали автомобильные дороги, на улицах М. Горького, Советской, Революционной провели ямочный ремонт. Антонина Дмитриевна поблагодарила губернатора и отметила, что все жители села остались довольны проведенным благоустройством.

«Ко мне приезжала сестра из Саратова, и мы совершили вечернюю прогулку, она удивилась, как у нас хорошо. Действительно, проведена большая работа, сделали пешеходные дорожки, установили детские площадки, скамейки. Большое вам спасибо. Этот комфорт лопатинцы оценили» — сказала она.

Иван Белозерцев ответил, что всегда приятно получать благодарности.

«Много лет вы проработали на разных должностях, и сейчас у вас душа болит за общее дело. Будем выделять средства на дальнейшее благоустройство», — сообщил губернатор.

Благоустройство общественных зон в Лопатино провели благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.

«Хочется, чтобы было больше таких программ, ведь они и доверие к власти укрепляют. Потому, что люди видят реальную работу», — отметила Антонина Белова.

Напомним, в 2019 году на поддержку региональной и муниципальных программ для реализации федерального проекта из бюджетов всех уровней выделено 487,1 млн руб. К сентябрю заключено 109 контрактов на выполнение работ. О первых итогах реализации программы, можно прочитать в материале по ссылке.