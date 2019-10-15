Пензячка пожаловалась на переполненные автобусы

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что автобусы № 66 по утрам сильно переполнены.

«В утренний час пик — с 7:00 до 8:00 — автобусы № 66 забиты. Езжу каждое утро от остановки «маг. Гранат» до «Тяжпрома», уже на остановке «маг. Океан» люди вынуждены втискиваться в переполненный салон автобуса. Выйти из автобуса у «Тяжпрома» проблематично. Либо перевозчик не соблюдает интервал движения, либо вырос пассажиропоток. Маршрутные такси, следующие в попутном направлении, всегда заполнены сверх нормы», — написала пензячка.

Она предложила специалистам промониторить движение общественного транспорта в час пик и, возможно, пустить на маршрут дополнительные автобусы.

Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.