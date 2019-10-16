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В Пензенской области назвали средний возраст сельских женщин

16 октября в 08:32 300 просмотров
, это 16,6% от общего числа жителей региона.

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В Пензенской области в селах живут* 218,2 тыс. женщин, это 16,6% от общего числа жителей региона.

Как сообщает орган гостатистики, было подсчитано, что средний возраст селянки — 46,6 лет.

На начало 2019 года в селах Пензенской области проживали 43,6% женщин трудоспособного возраста, 41,9% - от 55 лет и старше, 14,5% - от ноля до 15 лет.

«В России государственная политика в отношении жительниц малых городов и деревень в первую очередь направлена на повышение социального и правового статуса женщин, которые зачастую в непростых деревенских условиях берут на себя роль стержня семьи, принимают важные для семьи решения и выполняют большинство хозяйственных обязанностей», — отмечает начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева.

*-данные на 1 января 2019 года.


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