Двое пензенцев стали маршалами гонки Formula-1

Олег Быченков был маршалом трека, а Михаил Павлов — маршалом флагового поста. В обязанности первого входило устранение последствий инцидентов на трассе. Михаил Павлов оповещал пилотов о возможной опасности на дороге.

«Перед гонками Михаил и Олег прошли специальную подготовку в Сочи и ознакомились с правилами безопасности. Кроме этого, судьи обучались на нижегородском этапе серии СМП РСКГ. Пензенские судьи получили положительные оценки своей работы и могут в будущем претендовать на участие в других международных соревнованиях», — сообщает пресс-служба регионального минспорта.