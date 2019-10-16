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Двое пензенцев стали маршалами гонки Formula-1

16 октября в 07:25 218 просмотров
, Олег Быченков и Михаил Павлов, работали маршалами Formula-1 ВТБ Гран-при России — соревнования прошли на трассе «Сочи Атодром».

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Двое пензенцев, Олег Быченков и Михаил Павлов, работали маршалами Formula-1 ВТБ Гран-при России — соревнования прошли на трассе «Сочи Атодром».

Олег Быченков был маршалом трека, а Михаил Павлов — маршалом флагового поста. В обязанности первого входило устранение последствий инцидентов на трассе. Михаил Павлов оповещал пилотов о возможной опасности на дороге.

«Перед гонками Михаил и Олег прошли специальную подготовку в Сочи и ознакомились с правилами безопасности. Кроме этого, судьи обучались на нижегородском этапе серии СМП РСКГ. Пензенские судьи получили положительные оценки своей работы и могут в будущем претендовать на участие в других международных соревнованиях», — сообщает пресс-служба регионального минспорта.


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