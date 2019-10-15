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Экс-заключенный ответит за попытку угнать авто в Кузнецке

15 октября в 16:26 288 просмотров

28-летнего жителя Сосновоборского района Пензенской области осудили за попытку угона машины.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 1 июля мужчина условно-досрочно освободился из тюрьмы. Он остановился в Кузнецке и, так как ему негде было ночевать, решил отправиться к матери в Сосновоборский район. Для этого он решил угнать ВАЗ-2107, сел в авто и пытался соединить провода замка зажигания, однако ничего не вышло. Экс-заключенный прихватил из машины флешку и вызвал такси.

Утром собственник легковушки обратился в полицию. Мужчину задержали. Ему назначили два года лишения свободы в колонии строгого режима.


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