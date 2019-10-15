Экс-заключенный ответит за попытку угнать авто в Кузнецке

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 1 июля мужчина условно-досрочно освободился из тюрьмы. Он остановился в Кузнецке и, так как ему негде было ночевать, решил отправиться к матери в Сосновоборский район. Для этого он решил угнать ВАЗ-2107, сел в авто и пытался соединить провода замка зажигания, однако ничего не вышло. Экс-заключенный прихватил из машины флешку и вызвал такси.

Утром собственник легковушки обратился в полицию. Мужчину задержали. Ему назначили два года лишения свободы в колонии строгого режима.