Не пора ли привиться от гриппа?

Наступила осень, вместе с ней пришли дожди, холода. В это время активизируются все респираторные вирусы. Повышается риск заболеть острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Уже в ноябре ожидается начало эпидемического подъема заболеваемости гриппом, к которому настала пора подготовиться. А пик заболеваемости, как правило, бывает в январе-феврале.

Грипп — это самое часто встречающееся инфекционное заболевание. Болеют и взрослые, и дети. Он имеет тяжелое течение, может давать летальные исходы, а также приводит к развитию тяжелых осложнений, таких как пневмония, отит, синуситы, трахеит, миокардит, перикардит, менингит, менингоэнцефалит. По данным Всемирной организации здравоохранения, грипп ежегодно вызывает от 3 до 5 млн случаев тяжелой болезни. Чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания и развитие возможных осложнений, необходимо вовремя провести профилактику гриппа.

Основным методом профилактики является активная иммунизация- вакцинация, которая проводится в нашей стране в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Основная цель вакцинации — это предупреждение массового распространения заболевания, снижение смертности от гриппа и его осложнений, от обострения сердечно-сосудистых, бронхолегочных и других хронических заболеваний.

Минздрав России отмечает, что вследствие проводимой ежегодной массовой вакцинации населения от гриппа уровень заболеваемости у нас в стране значительно снизился, также значительно уменьшилась смертность от гриппа, количество осложнений. В 2019 году запланировано привить около 45% населения страны. Прививают людей для того, чтобы предотвратить развитие эпидемии гриппа путем создания хорошей иммунной прослойки.

В Пензенской области иммунизация уже идет с начала сентября. В сезоне 2019−2020 годов в рамках Национального календаря прививок планируется привить 138,1 тысяч детей и 609,2 тысяч взрослых. Всего предполагается охватить вакцинацией не менее 55% населения области.

Вирус гриппа подвержен мутациям, постоянно меняется. Поэтому Всемирная организация здравоохранения за шесть месяцев до очередного эпидемического сезона гриппа определяет штаммы вируса, которые будут циркулировать в новом сезоне. На основании этой информация ежегодно ведется разработка и создание новых вакцин против гриппа.

Профилактическая вакцинация против гриппа проводится с начала сентября и по середину ноября. После введения вакцины начинают вырабатываться защитные противогриппозные антитела. Иммунитет формируется через 2−3 недели и сохраняется в течение 9−12 месяцев.

Поэтому профилактические прививки против гриппа проводятся ежегодно.

Для вакцинации от гриппа в государственных медицинских организациях используются отечественные вакцины «Гриппол Плюс» и «Совигрипп». В состав всех этих вакцин входит только антигеннная частичка убитых и очищенных вирусов гриппа, которая и способствует выработке защитных антител от него. Поэтому все эти вакцины безопасны. Отечественные вакцины по эффективности не уступают зарубежным и отвечают всем требованиям Всемирной организации здравоохранения. Степень надежности современных вакцин составляет около 90%.

Если заболевание все-таки произойдет, то болезнь будет протекать в легкой форме и без развития осложнений. Вакцина вводится внутримышечно: у малышей до трех лет — в область передней части бедра, у остальных — в верхнюю треть плеча.

Противопоказания к вакцинации против гриппа: аллергия на куриный белок (на его основе готовятся вакцины), тяжелые поствакцинальные реакции на предыдущие прививки, наличие острого или обострение хронического заболевания.

Вакцинация против гриппа показана всем группам населения, но, в первую очередь, ее проводят лицам из групп риска, куда входят: дети с 6-месячного возраста и подростки до 18 лет, учащиеся высших и средних учебных заведений, беременные женщины во втором и третьем триместрах беременности, работники медицинских и образовательных организаций, общественного транспорта, коммунальной службы, лица старше 55 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе — с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями, ожирением), призывники.

Сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства, по месту работы, учебы. Перед прививкой пациента должен осмотреть врач, определить отсутствие противопоказаний для вакцинации. В течение 30 минут после вакцинации надо находиться в том учреждении, где была проведена прививка, чтобы понаблюдать за самочувствием пациента на случай возникновения побочных эффектов.

После того, как сделана прививка от гриппа, не рекомендуются: любые водные процедуры в течение двух дней; на протяжении двух недель нежелательно посещать места большого скопления людей; избегать переохлаждения, перегрева, сильных физических нагрузок; на протяжении 3−4 суток — воздержаться от употребления алкоголя. Надо побольше отдыхать, гулять.

Позаботьтесь о своем здоровье, сделайте заблаговременно прививку от гриппа!