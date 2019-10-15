Губернатор представил инвестпроект «Русмолко» на «Золотой осени»

Компания «Русмолко», которая является одним из ведущих производителей молока высшего сорта в стране, представила свои инвестиционные проекты на агровыставке «Золотая осень» в Москве.

В настоящее время «Русмолко» строит крупный молочно-товарный комплекс замкнутого цикла. Это крупнейший инвестиционный проект компании, который реализуется в два этапа в партнерстве с «Россельхозбанком». Первый этап находится на финальной стадии, он предусматривает расширение существующих мощностей на 2500 голов дойного стада. На втором планируется довести их до 5200 животных с общим поголовьем в 10400 голов крупного рогатого скота. Инвестиции составят 4,5 млрд рублей.

Комплекс находится в Сердобском районе и занимает площадь 67 гектар. Всего на территории будет семь коровников, четыре телятника, доильно-молочный блок, склады для кормов, все оснастят автономными системами навозоудаления, электро- и водоснабжения. На объектах установят современное оборудование, в том числе — инновационную систему подготовки коров к доению, роботов, которые будут контролировать наличие корма, а также доильные залы «Карусель», рассчитанные на 80 голов. С их помощью за час можно получить молоко от 1100 коров.

Данный инвестпроект представил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев официальным гостям выставки «Золотая осень». Другие проекты «Русмолко» были также показаны на стенде региона. Его посетила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. Она оценила возможности регионального сектора сельского хозяйства и отметила инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса Пензенской области.

Кроме того, в рамках выставки транслировали фильм о деятельности компании.

«Золотая осень» представляет собой выставку достижений сельского хозяйства, она прошла с 9 по 12 октября в Москве. В мероприятии приняли участие председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства страны Алексей Гордеев, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.