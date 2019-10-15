Погибают в мучениях. Пензячка рассказала о травле животный возле больницы

Женщина опубликовала фотографии мертвых животных в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«На территории лечебного учреждения происходят ужасные вещи. Систематически отравляют бездомных кошек, которые погибают в мучениях в предбаннике больницы и на улице. Все, что происходит там сейчас — это жестоко», — написала она.

Информационное агентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации. Напомним, в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. За это можно получить штраф — до 300 тысяч рублей либо сесть в колонию на срок до пяти лет.