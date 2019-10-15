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Погибают в мучениях. Пензячка рассказала о травле животный возле больницы

15 октября в 17:22 212 просмотров

Жительница Пензы рассказала в Сети о случаях травли бездомных животных возле Областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова.

Женщина опубликовала фотографии мертвых животных в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«На территории лечебного учреждения происходят ужасные вещи. Систематически отравляют бездомных кошек, которые погибают в мучениях в предбаннике больницы и на улице. Все, что происходит там сейчас — это жестоко», — написала она.

Информационное агентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации. Напомним, в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. За это можно получить штраф — до 300 тысяч рублей либо сесть в колонию на срок до пяти лет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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