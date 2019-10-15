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В Пензе открылась книжная выставка, посвященная 205-летию Михаила Лермонтова

15 октября в 17:59 232 просмотра
15 октября, к 205 годовщине со дня рождения поэта и писателя Михаила Лермонтова в пензенской областной библиотеке открылась книжно-иллюстративная выставка «И будет много лет светить нам имя это» (0+).

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15 октября, к 205 годовщине со дня рождения поэта и писателя Михаила Лермонтова в пензенской областной библиотеке открылась книжно-иллюстративная выставка «И будет много лет светить нам имя это» (0+).

Выставка проходит в зале Куприна пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Название экспозиции взято из стихотворения Андрея Дементьева, который очень любил творчество классика и часто выступал на праздниках поэзии в музее-заповеднике «Тарханы».

«На выставке представлены дореволюционные и современные критико-биографические издания и произведения, книги с иллюстрациями известных художников и рисунками самого поэта», — сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

В частности, можно увидеть «Избранные сочинения», напечатанные в Петрограде в 1914 году в память 100-летия со дня рождения поэта, и подарочный двухтомник «М. Ю. Лермонтов. Избранные сочинения» (12+), подготовленный в Пятигорске к 200-летию писателя. Также на выставке представлены подарочные издания и авторские сборники, книги на иностранных языках.

Среди иллюстрированных изданий можно выделить, например, факсимильное воспроизведение поэмы «Тамбовская казначейша» (16+) с иллюстрациями М. В. Добужинского 1914 года и богато иллюстрированное издание поэмы «Демон» (12+) с иллюстрациями К. В. Изенберга.

Фотография: скриншот - http://minkult.pnzreg.ru/news/11483/

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