В Пензе открылась книжная выставка, посвященная 205-летию Михаила Лермонтова

Выставка проходит в зале Куприна пензенской областной библиотеки имени
«На выставке представлены дореволюционные и современные критико-биографические издания и произведения, книги с иллюстрациями известных художников и рисунками самого поэта», — сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.
В частности, можно увидеть «Избранные сочинения», напечатанные в Петрограде в 1914 году в память 100-летия со дня рождения поэта, и подарочный двухтомник «
Среди иллюстрированных изданий можно выделить, например, факсимильное воспроизведение поэмы «Тамбовская казначейша» (16+) с иллюстрациями