В Пензе открылась книжная выставка, посвященная 205-летию Михаила Лермонтова

15 октября, к 205 годовщине со дня рождения поэта и писателя Михаила Лермонтова в пензенской областной библиотеке открылась книжно-иллюстративная выставка «И будет много лет светить нам имя это» (0+).

Выставка проходит в зале Куприна пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова . Название экспозиции взято из стихотворения Андрея Дементьева, который очень любил творчество классика и часто выступал на праздниках поэзии в музее-заповеднике «Тарханы».

«На выставке представлены дореволюционные и современные критико-биографические издания и произведения, книги с иллюстрациями известных художников и рисунками самого поэта», — сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

В частности, можно увидеть «Избранные сочинения», напечатанные в Петрограде в 1914 году в память 100-летия со дня рождения поэта, и подарочный двухтомник « М. Ю. Лермонтов . Избранные сочинения» (12+), подготовленный в Пятигорске к 200-летию писателя. Также на выставке представлены подарочные издания и авторские сборники, книги на иностранных языках.