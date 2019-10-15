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Губернатор предложил передать работы лопатинских школьников в музей

15 октября в 17:15 298 просмотров

Губернатор Пензенской области 15 октября во время рабочего визита в Лопатинский район посетил школу в райцентре.

В здании был капитальный ремонт, на который из бюджета региона направили около 11 миллионов рублей. Кроме того, в этом году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» был отремонтирован спортзал.

В здании школы работает Школа искусств. Глава региона осмотрел выставку поделок.

«Здесь есть настоящие произведения искусства, которые попадут в экспозицию музея Пензенской области. Прекрасно, что родители занимаются творчеством вместе с детьми — это и сплочение семьи по интересам, и стимул для дальнейшего развития и детям, и взрослым», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он посетил школьный краеведческий музей, в котором открылась экспозиция к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона поблагодарил за внимание к дате, к памяти предков.

«Важно, чтобы мы были достойны своих героических предков и тоже всегда стремились к победам – в учебе, спорте, творческой деятельности», - подчеркнул губернатор.

Напомним, в рамках рабочей поездки Иван Белозерцев также посетил свинокомплекс, районную больницу, провел прием граждан.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/obrazovanie/189530/

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