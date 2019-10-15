Губернатор предложил передать работы лопатинских школьников в музей

Губернатор Пензенской области 15 октября во время рабочего визита в Лопатинский район посетил школу в райцентре.

В здании был капитальный ремонт, на который из бюджета региона направили около 11 миллионов рублей. Кроме того, в этом году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» был отремонтирован спортзал.

В здании школы работает Школа искусств. Глава региона осмотрел выставку поделок.

«Здесь есть настоящие произведения искусства, которые попадут в экспозицию музея Пензенской области. Прекрасно, что родители занимаются творчеством вместе с детьми — это и сплочение семьи по интересам, и стимул для дальнейшего развития и детям, и взрослым», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Дети из сельской школы прочитали стихи о войне, нашей Великой Победе и подвиге наших героев-ветеранов. Стихотворение «А мы из Пензы!». Мне бы хотелось, чтобы земляки услышали эти строки. pic.twitter.com/mK2jVPNH94 — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 15 октября 2019 г.

Он посетил школьный краеведческий музей, в котором открылась экспозиция к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона поблагодарил за внимание к дате, к памяти предков.

«Важно, чтобы мы были достойны своих героических предков и тоже всегда стремились к победам – в учебе, спорте, творческой деятельности», - подчеркнул губернатор.

Посетил МБОУ СОШ села Лопатино. Осмотрел отремонтированное здание, посетил школьный музей, ознакомился с выставкой детского творчества, пообщался с детьми. Все дети очень талантливые. pic.twitter.com/713fZVgKSq — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 15 октября 2019 г.

Напомним, в рамках рабочей поездки Иван Белозерцев также посетил свинокомплекс, районную больницу, провел прием граждан.