Пензастат зафиксировал рост индекса промышленного производства в регионе

Пензастат подвел итоги за девять месяцев года и зафиксировал рост индекса промышленного производства в Пензенской области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели обрабатывающих производств выросли на 4,8%

По информации пресс-службы министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, устойчивый рост заметен в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 115,6%. Также высокие показатели — в производстве кожи и кожаных изделий — 116,3%, производстве мебели — 115,7%.

Чуть меньший, по сравнению с перечисленными отраслями, прирост производства отмечен в области лекарственных средств и материалов — 109,9%, бумаги и бумажных изделий — 106,8%, машин и оборудования — 108,5%.

Индекс промышленного производства считается основным показателем для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.