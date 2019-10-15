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Пензастат зафиксировал рост индекса промышленного производства в регионе

15 октября в 17:34 212 просмотров
Пензастат подвел итоги за девять месяцев года и зафиксировал рост индекса промышленного производства в Пензенской области.

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Пензастат подвел итоги за девять месяцев года и зафиксировал рост индекса промышленного производства в Пензенской области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели обрабатывающих производств выросли на 4,8%

По информации пресс-службы министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, устойчивый рост заметен в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 115,6%. Также высокие показатели — в производстве кожи и кожаных изделий — 116,3%, производстве мебели — 115,7%.

Чуть меньший, по сравнению с перечисленными отраслями, прирост производства отмечен в области лекарственных средств и материалов — 109,9%, бумаги и бумажных изделий — 106,8%, машин и оборудования — 108,5%.

Индекс промышленного производства считается основным показателем для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.

Фотография: скриншот - http://prom.pnzreg.ru/news/4009/

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