Пензенский омбудсмен встретится с представителями старшего поколения

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова 16 октября проведет встречу с представителями старшего поколения.

Мероприятие пройдет в рамках «Правового марафона для пенсионеров», инициированного уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, Елена Рогова расскажет о защите прав, юридической помощи, возможностях социальной адаптации.

«На мероприятии будут освещены актуальные вопросы изменения механизма расчета компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для льготных категорий граждан, перехода на новую систему обращения с отходами, защиты пенсионеров от действий мошенников, охраны здоровья, пенсионного обеспечения, получения бесплатной юридической помощи», — отмечают в пресс-центре.

Встреча пройдет в Пензе в администрации Железнодорожного района (большой зал, 3 этаж). Начало — в 11 часов.

Возрастные ограничения — 0+.