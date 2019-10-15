Чиновник из Сосновоборска избежал уголовного наказания и отделался штрафом

Главу администрации Сосновоборска в Пензенской области обвинили по двум статьям, в том числе — в служебном подлоге.

В октябре 2018 года к главе администрации обратилась знакомая и попросила выдать выписку из хозяйственной книги о принадлежности ей участка. Чиновник дал указание подчиненному написать справку и внести заведомо ложные сведения. На ее основании женщина зарегистрировала право собственности на данное имущество, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Кроме того, установлено, что 7 ноября чиновник допустил, что водитель пожарной машины администрации выполнял работы по валке деревьев. При этом не был проведен инструктаж по технике безопасности и обучен, также ему не выдали спецодежду и средства защиты. Рабочий с помощью бензопилы срубил дерево на улице Калинина в Сосновоборске, бревно упало на ногу и сломало ее.

Глава администрации Сосновоборска признал свою вину. Он направил ходатайство о прекращении уголовного дела и попросил назначить ему штраф. Пострадавшему мужчине возместили моральный вред.

В результате суд принял решение о прекращении дела, в законную силу оно пока не вступило. Чиновника оштрафовали на 50 тысяч рублей.