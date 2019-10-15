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В Пензенской области ремонт дорог планируют завершить в конце октября

15 октября в 18:05 198 просмотров
Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов провел заседание по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов провел заседание по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, в совещании проектной команды приняли участие представители профильных министерств.

На заседании отмечалось, что работы на объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в полном объеме завершены в городе Заречном, селе Засечном, Богословском и Золотаревском сельсоветах.

В Пензе продолжаются работы на трех объектах, добавленных к программе в результате экономии во время проведения торгов.

Председатель правительства Николай Симонов поставил задачу сдать объекты к 25 октября, увеличив темп работы.

В текущем году в Пензенской области уже отремонтировали 178 объектов нацпроекта, что составляет 138,85 километров автодорог. Из них 125,62 километров — дороги в границах агломерации, 13,23 километров — дороги регионального значения.

В Пензе отремонтировали 108,6 километров автомобильных дорог, в Заречном — 2,82 километра, в Пензенском районе — 3,55 километра.

Фотография: скриншот - http://www.pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/189516/

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