В Пензе собака-ищейка уходит на пенсию призером всероссийского турнира (видео)

Кинологический дуэт из Пензы вошел в число призеров чемпионата федеральной службы исполнения наказаний по многоборью со служебными собаками, который завершился в Суздале.

В состязаниях приняли участие лучшие представители силовых ведомств из разных регионов страны. Борьбу за награды вели 250 участников со своими питомцами. Качество подготовки служебных собак оценивали по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ», а также «Поиск и обнаружение наркотических средств».

Ищейка Даниэла специализируется на розыске запрещенных препаратов и известна своей успешной работой. Ей три года подряд присваивали первое место на областных соревнованиях по многоборью среди кинологов со служебными собаками. На всероссийских состязаниях она и ее хозяйка Надежда Мещерякова занимали 30, 10 места и вот, наконец, дуэт завоевал «серебро», которое судьи присудили за отработку упражнения «Поиск и обнаружение наркотических средств в багаже». Это повседневная задача и все же на чемпионате страны было непросто.

«Вводятся различные отвлекающие материалы, смотрят, обратит ли собака на них внимание. Перед ней был ряд сумок, в одной находилось наркотическое вещество, по бокам с одной стороны положили лакомство, с другой — мячик, которым поощряем питомцев, также был одеколон, чтобы сбить нюх. Она спокойно прошла по ряду, качественно и быстро выполнила свою работу», — рассказала Надежда Мещерякова.

Служебные нарко-разыскные собаки должны были обнаружить запрещенные вещества в автобусе, на местности и обыскать человека. В кинологическом городке колонии № 5, кроме Даниэлы, есть и другие претенденты на будущие победы.

Самая многочисленная группа псов — патрульно-разыскные, а еще только в пензенском кинологическом городке колонии № 5 есть караульные собаки. Чтобы воспитать настоящих четвероногих защитников порядка, для начала необходимо определить, какое направление больше всего подходит собаке, и только потом приступать к дрессуре.

«В большей степени сказываются желание и терпение, потому что собаку не так-то просто научить, порой на это уходит полтора-три года. Знаю Надежду Мещерякову почти десять лет, она полностью отдает себя делу. Относится к категории людей, которой не надо напоминать о том, что сегодня или завтра необходимо провести дополнительную тренировку», — сказал начальник отдела охраны исправительной колонии № 5 УФСИН России по Пензенской области Дмитрий Тюпаев.

Кстати, звездной Даниэле в ее семь с половиной лет уже пора не пенсию. После выхода на заслуженный отдых, Надежда заберет свою любимицу домой. Для службы и завоевания новых званий и титулов кинолог уже готовит молодую овчарку Дину, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.