Для пензенских школьников проведут нестандартные уроки

В Пензенской области стартовал «Культурный марафон» (6+). В рамках всероссийского проекта в школах региона проведут нестандартные уроки, посвященные музыке, кинематографу, театру, живописи и архитектуре. Церемония открытия прошла в драматическом театре. На праздничный концерт собрались учителя, методисты и, конечно, школьники из разных районов области.

Пензенские мальчишки и девчонки смогут стать сценаристами, режиссерами, актерами и даже снять свой фильм, но для начала им рассказали историю становления кинематографа, показали культовые картины и ознакомили со съемочным процессом. На пару уроков учителя отойдут от традиционных тем и формата и вместе со школьниками погрузятся в мир искусства. В роли проводников — приглашенные гости.

«Мы уже определились, кого позовем на свой урок, — это будет режиссер Николай Фомин. Хотелось бы для детей провести его так, чтобы они себя чувствовали не как на повседневных занятиях, это должен быть диалог, обязательно со съемкой, где ребята попробуют себя в роли режиссеров. Затем будет второй день, на котором они представят свои работы», — рассказала методист отдела образования Кузнецкого района Анна Давлетханова.

Кроме кино, детей ждут уроки, посвященные музыке, театру, живописи и архитектуре. По каждому направлению предусмотрена теория и практика, при этом никакого заучивания, главное — интерес и желание.

«Культурный марафон» — это всероссийский проект, созданный Министерством культуры и Министерством просвещения России и компанией «Яндекс». В него включились 37 субъектов и более 1000 крупных городов.

«Мы живем в XXI веке и хотим или нет, все равно должны считаться с тем, что большинство детей проводит время в гаджетах, поэтому цель проекта — заинтересовать ребенка, чтобы он пользовался современными технологиями в образовательных целях», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Волна культурных уроков пройдет до конца октября. Присоединиться к проекту могут не только школьники и учителя, но и родители. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Сценарии уроков там уже опубликованы, а с 1 ноября появятся тесты.

Школьникам, ответившим на вопросы, вручат грамоты Министерства культуры России, а также подписки на «Яндекс.Музыку» (6+) и «КиноПоиск» (6+), сообщает телеканал «Экспресс».