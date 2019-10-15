Жители Засечного жалуются на опасную дорогу возле дома (видео)

Утопают в грязи и рискуют попасть под колеса. В нескольких словах так можно описать ежедневный путь школьников села Засечное Пензенской области и их родителей. По словам местных жителей, микрорайон отрезан от цивилизации, единственная пешеходная дорога, которую обустроили два года назад, разбита и ее облюбовали автомобилисты. О проблеме, которая не терпит отлагательств, жильцы напомнили главе сельсовета.

Жильцы микрорайона «Сурский квартал» и ЖК «Семейный» на повышенных тонах выясняют у главы местной администрации, кто поможет решить их проблему. Все началось в 2017 году, когда по просьбе людей в чистом поле проложили дорогу, по которой можно от домов дойти до школы. Однако из пешеходной она быстро превратилась в проезжую. В часы пик люди с трудом делят территорию с бесконечным потоком транспорта.

«После того как здесь сделали проездную дорогу, детям невозможно ходить, особенно после дождя. Каждое утро останавливаюсь, снимаю, как водители не уступают дорогу. Приходится ребенка отводить влево, вправо», — рассказала жительница дома № 8 по улицы Натальи Лавровой Ольга Никишина.

«К местной школе прикреплены жильцы микрорайона «Сурский квартал», ЖК «Семейный» и нового комплекса «Весна». Дети два года ходили по этой дороге, третий пошел, вторая смена организована, занятия заканчиваются в шесть часов, школьники идут в темноте, боятся, плюс грязь по колено», — сказала жительница дома № 4 по улице Натальи Лавровой Ирина Медведева.

Кроме того, дети ежедневно ходят в школу через гаражи, что естественно небезопасно. Несколько месяцев назад по настоянию местных управляющая компания взялась за обустройство новой дорожки, однако работы заморозили, как только узнали, что земельный участок определен под капитальное строительство.

«Никто из администрации не приезжал, с нами никто не связывался, хотя утверждают, что были. Я писал неоднократно, все задокументировано. В ответных письмах говорится, что никто ничего не будет ремонтировать, в бюджете не заложены средства», — рассказал председатель дома № 11 по улице Семейной Дмитрий Киселев.

В администрации засечного сельсовета людям предлагают варианты. Один из них был — закрыть проезд для автомобилей. С одной стороны уже сделали насыпь, но почему-то из мусора. Кроме того, глава администрации Засечного сельсовета Василий Мосягин предложил пользоваться общественным транспортом, но ближайшая остановка находится в нескольких километрах. К 1 ноября должны сдать в эксплуатацию после реконструкции четырехполосную дорогу с остановочными павильонами по улице Алой.

«Когда сдадим этот объект, будем дальше планировать. У нас маршрут № 411 ходит сообщением «Гидрострой-Засечное», хотим, чтобы он также заезжал в «Сурский квартал», — сказал он.

Такие предложения не устраивают жильцов. Инициативная группа напрямую обратилась к владельцу участка. Строительный холдинг пошел навстречу и в ближайшее время в поле завершат начатые работы. Правда, дорогу сделают на время.

«Она будет функционировать до начала строительства объекта. Также отмечу, что «Термодом» уже два года предлагает проект дороги продолжения улицы Изумрудной, которая как раз пройдет через ЖК «Семейный». Очень хотелось бы, чтобы этот проект скорее нашел поддержку ответственных лиц», — прокомментировала начальник отдела капитального строительства холдинга «Термодом» Светлана Сорокина.

В региональном отделении Общероссийского народного фронта отмечают, что подобных жалоб на пензенских застройщиков, которые не обеспечивают своих клиентов необходимой инфраструктурой, только в 2019 году поступило три.

«Какие-то элементы благоустройства были не доделаны, например, детские площадки, дороги, внутриквартальные, проездные. В данном случае — точно такая же проблема. Были построены дома, но к ним нет логичного ни транспортного, ни пешеходного доступа», — отметил руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.

Активисты ОНФ намерены выйти на федеральный уровень с предложением ввести индивидуальную ответственность строительных компаний перед населением. Ярким примером необходимости изменения законодательства может стать ситуация, в которую попали жители Засечного. Телеканал «Экспресс» будет следить за развитием событий, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.