В России призвали не ограничивать виды деятельности самозанятых

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэконома, настоящий закон о работающих на себя уже содержит ряд исключений и нововведения поставят в неудобное положение уже зарегистрированных самозанятых. В Минэкономразвития отмечают, что в случае введения новых барьеров придется решать судьбу самозанятых, чьи профессии не попадут в список разрешенных.

Эксперты полагают, что очередные запреты могут подорвать доверие граждан к государству.

Напомним, инициативу Минфина осуждают и представители бизнеса. Так, предпринимательские объединения считают, что любые ограничения для самозанятых снизят популярность этого инструмента для тех, кто хотел бы им воспользоваться, и поставят под угрозу срыва выполнение целей нацпроекта по малому предпринимательству.