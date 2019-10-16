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В России призвали не ограничивать виды деятельности самозанятых

16 октября в 09:09 188 просмотров
, инициативу ранее предложил Минфин.

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Минэкономразвития выступило категорически против сокращения списка профессий для самозанятых, инициативу ранее предложил Минфин.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэконома, настоящий закон о работающих на себя уже содержит ряд исключений и нововведения поставят в неудобное положение уже зарегистрированных самозанятых. В Минэкономразвития отмечают, что в случае введения новых барьеров придется решать судьбу самозанятых, чьи профессии не попадут в список разрешенных.

Эксперты полагают, что очередные запреты могут подорвать доверие граждан к государству.

Напомним, инициативу Минфина осуждают и представители бизнеса. Так, предпринимательские объединения считают, что любые ограничения для самозанятых снизят популярность этого инструмента для тех, кто хотел бы им воспользоваться, и поставят под угрозу срыва выполнение целей нацпроекта по малому предпринимательству.


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